"Аякс" подписал экс-игрока "Уфы"

Александр Зинченко определился с новым этапом клубной карьеры.
Новым клубом футболиста стал "Аякс". О переходе игрока амстердамцы сообщили на своих официальных страницах.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Арсенал" получит за трансфер около 1,5 млн евро, а также бонусы, предусмотренные за успешное выступление игрока.

Напомним, в этом сезоне Зинченко на правах аренды выступал за "Ноттингем Форест". Ранее защитник выступал за "Манчестер Сити" и "Уфу".

В нынешнем сезоне Зинченко провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

