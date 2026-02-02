Новым клубом футболиста стал "Аякс". О переходе игрока амстердамцы сообщили на своих официальных страницах.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Арсенал" получит за трансфер около 1,5 млн евро, а также бонусы, предусмотренные за успешное выступление игрока.
Напомним, в этом сезоне Зинченко на правах аренды выступал за "Ноттингем Форест". Ранее защитник выступал за "Манчестер Сити" и "Уфу".
В нынешнем сезоне Зинченко провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.
"Аякс" подписал экс-игрока "Уфы"
Александр Зинченко определился с новым этапом клубной карьеры.
Фото: ФК "Ноттингем Форест"