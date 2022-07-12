По данным источника, сейчас "армейцы" находятся в поисках клуба, в который можно отправить Карпова. Отмечается, что его новая команда наверняка будет выступать в Первой лиге (ранее ФНЛ).
Напомним, Вадим Карпов провел завершившийся сезон в аренде в ивановском "Текстильщике". В активе защитника 17 матчей в Первой лиге, в которых отметился одной результативной передачей.
Вадим Карпов дебютировал за ЦСКА в сезоне 2019/20, когда ему было 17 лет, но с тех пор потерял место в основе. Всего Карпов сыграл за красно-синих 33 матча, отметившись одним голом и одним ассистом.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА ищет новый клуб для Карпова
Защитник ЦСКА Вадим Карпов скорее всего проведет в другом клубе ближайший сезон.
Фото: РПЛ