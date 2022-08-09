Биатлонист Тихонов – об РПЛ: одно название – игроков называю чайниками, разогнал бы их

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил уровень игроков Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"
"Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига… Я называю их чайниками. Я хорошо помню, как играло прежнее поколение футболистов, хорошо знал Льва Ивановича Яшина. Какие нагрузки они переносили! А наши "чайники"?" - цитирует Тихонова "РИА Новости".

Команды успели отыграть 4 тура в новом сезоне Российской Премьер-лиги. ЦСКА с 10-ю очками в активе лидирует в таблице национального первенства, "Спартак" расположился на втором месте. Замыкает топ-3 "Сочи". "Зенит", который является действующим чемпионом страны, опустился на 6-е место после ничьей в матче против "Ахмата" (0:0).


Тихонов РПЛ
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