"Если мы потеряем 12 очков и будем медлить с какими-то решениями, то через 2-3 тура после этого возможность нахождения "Химок" в элите российского футбола встанет под вопрос… Мы не рассматриваем смену Писарева. Надеемся, что в матчах против "Сочи" и "Оренбурга" будет несколько иная картинка и мы все-таки начнем побеждать", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Новый сезон "Химки" начинали с Сергеем Юраном на посту главного тренера. Подмосковный коллектив в стартовом туре чемпионата России отобрал очки у "Зенита" (1:1) и после четырех туров занимал седьмое место в турнирной таблице. Тем не менее, в клубе приняли решение о расставании со специалистом, новым главным тренером стал Николай Писарев.
Под руководством 53-летнего наставника химчане дважды потерпели поражение – от "Ахмата" и "Локомотива". После игры с "железнодорожниками" Терюшков заявил, что у "Химок" нет игры. По его словам, клуб посмотрит на результаты команды в одном-двух матчах.
Терюшков: "Химки" не рассматривают смену Писарева
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о перспективах Николая Писарева на посту главного тренера команды после двух поражений к ряду.
Фото: ФК "Химки"