– С Карпиным по поводу предстоящего сбора национальной команды не общались, даже не задумывались об этом. Идем от игры к игре, ни одной мысли о сборной. С кем хотел бы сыграть? Вообще без разницы, – цитирует Осипенко "Sport24".
Во вчерашней игре восьмого тура Российской премьер-лиги между "Торпедо" и "Ростовом" Максим Осипенко забил победный гол с пенальти. По итогам восьми сыгранных туров "Ростов" идёт на пятом месте. Последний свой официальный матч сборная России провела против сборной Хорватии в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира. Встреча состоялась 14 ноября 2021 года и закончилась победой хорватов со счётом 1:0.
Осипенко: сейчас нет ни одной мысли о сборной
Защитник "Ростова" Максим Осипенко рассказал, что не задумывается о сборах национальной команды.
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