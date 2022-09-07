Источник: стала известна возможная зарплата Мевли в "Спартаке"

Источник сообщил о зарплате, которую в "Спартаке" будет получать защитник турецкого "Аланьяспора" Миха Мевля.

Фото: Global Look Press





Миха Мевля уже хорошо известен российский болельщикам по играм за "



Источник: Спартак " планирует согласовать с защитником турецкого "Аланьяспора" Михой Мевлей краткосрочный контракт. Соглашение включает возможнее продление. Зарплата 32-летнего словенца в московском клубе может составить 750 тысяч евро в год.Миха Мевля уже хорошо известен российский болельщикам по играм за " Ростов ", " Зенит " и "Сочи". На счету у словенского защита 108 игр в Российской премьер-лиги, шесть голов и две результативные передачи. За "Аланьяспор" в предыдущем сезоне Мевля провёл 14 матчей, набрал в сумме 74 минуты, результативными действиями не отметился.Источник: "Metaraitings"