"Спартак" планирует согласовать с защитником турецкого "Аланьяспора" Михой Мевлей краткосрочный контракт. Соглашение включает возможнее продление. Зарплата 32-летнего словенца в московском клубе может составить 750 тысяч евро в год.
Миха Мевля уже хорошо известен российский болельщикам по играм за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". На счету у словенского защита 108 игр в Российской премьер-лиги, шесть голов и две результативные передачи. За "Аланьяспор" в предыдущем сезоне Мевля провёл 14 матчей, набрал в сумме 74 минуты, результативными действиями не отметился.
Источник: "Metaraitings".
Источник: стала известна возможная зарплата Мевли в "Спартаке"
Источник сообщил о зарплате, которую в "Спартаке" будет получать защитник турецкого "Аланьяспора" Миха Мевля.
Фото: Global Look Press