- Судьи мне говорят: "Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть". Они это мне лично говорят. С "Уралом" говорили то же самое. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Всё же нужно судить то, что есть, - передает слова Комличенко "РБ Спорт".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" закончился победой екатеринбуржцев со счетом 2:1. Свой единственный гол желто-синие забили с пенальти, назначенного после видеопросмотра за нарушение против нападающего Николая Комличенко. При этом в ворота "Урала" не были назначены еще два пенальти, один из которых, за фол против Комличенко на 57 минуте, главный рефери Евгений Турбин не стал назначать даже после подсказки ВАР и личного видеопросмотра.
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Комличенко: мне судьи лично говорят - ты нам надоел, устали от тебя, не будем на тебе где-то свистеть
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал об отношении к себе со стороны арбитров РПЛ после поражения от "Урала" (1:2) в матче 13 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"