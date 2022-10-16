"Уфа" проиграла "Родине", которая большую часть встречи провела в меньшинстве

Фото: ФК "Уфа"

Первая лига



14-й тур



"Уфа" 0:1 "Родина"



Голы: Калмыков, 25 : Калмыков, 25

Встреча проходила в "Уфе". Гости вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Калмыкова. Ближе к концу тайма "Родина" осталась в меньшинстве после удаления Вачхольза, но это в итоге не помогло уфимцам сравнять счет.: Чернов, Темников, Плиев Константин, Плиев Заурбек, Масалов (Сухов, 52), Конюхов (Ахатов, 81), Карп (Голубев, 46), Фищенко (Ботака-Иобома, 71), Евсеев, Никитин (Касинтура, 46), Ортис: Баринов, Воропаев, Аликин, Байтуков, Караев, Мальцев (Рыков, 88), Вачхольз, Дмитриев, Куль (Адеола, 66), Ксенофонтов (Габараев, 74), Калмыков (Андреев, 75): Масалов, 48, Баринов, 85, Мальцев, 88: Вачхольз, 39