"Уфа" проиграла "Родине", которая большую часть встречи провела в меньшинстве

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
Зенит2 тайм
П1 650X 14.5
ЦСКА
20:00
СпартакНе начат
П1 2.4X 3.45П2 3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Рубин
5 - 2 5 2
Краснодар-2Завершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Шинник2 тайм
П1 1.5X 3.05П2 9.25
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Динамо Мх2 тайм
Алания
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 1.25X 4.75П2 11
Кубань
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 3.4X 2.75П2 2.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Лидс
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
П1 28X 4.9П2 1.2
Саутгемптон
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.7X 4.1П2 1.86

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
1 - 2 1 2
Реал СосьедадЗавершен
Реал
2 - 0 2 0
БарселонаПерерыв
П1 1.12X 7.75П2 21
Эспаньол
19:30
ВальядолидНе начат
П1 2.1X 3.45П2 3.6
Бетис
22:00
АльмерияНе начат
П1 1.62X 4.1П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
2 - 0 2 0
СалернитанаЗавершен
Специя
2 - 2 2 2
КремонезеЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
УдинезеЗавершен
Наполи
19:00
БолоньяНе начат
П1 1.28X 6П2 10
Верона
21:45
МиланНе начат
П1 6X 4.4П2 1.54

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
3 - 2 3 2
Аугсбург2 тайм
П1 1.07X 8П2 110
Унион
18:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.49
Бавария
20:30
ФрайбургНе начат
П1 1.38X 5.6П2 7.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тулуза
3 - 2 3 2
АнжеЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Труа
1 - 1 1 1
АяччоЗавершен
Нант
4 - 1 4 1
БрестЗавершен
Ренн
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Монако
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.4X 4.75П2 6.75
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8
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"Уфа" проиграла "Родине", которая большую часть встречи провела в меньшинстве

"Уфа" на своем поле уступила "Родине" в матче 14-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Уфа"
Первая лига

14-й тур

"Уфа" 0:1 "Родина"

Голы: Калмыков, 25


Встреча проходила в "Уфе". Гости вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Калмыкова. Ближе к концу тайма "Родина" осталась в меньшинстве после удаления Вачхольза, но это в итоге не помогло уфимцам сравнять счет.

"Уфа": Чернов, Темников, Плиев Константин, Плиев Заурбек, Масалов (Сухов, 52), Конюхов (Ахатов, 81), Карп (Голубев, 46), Фищенко (Ботака-Иобома, 71), Евсеев, Никитин (Касинтура, 46), Ортис

"Родина": Баринов, Воропаев, Аликин, Байтуков, Караев, Мальцев (Рыков, 88), Вачхольз, Дмитриев, Куль (Адеола, 66), Ксенофонтов (Габараев, 74), Калмыков (Андреев, 75)

Предупреждения: Масалов, 48, Баринов, 85, Мальцев, 88

Удаления: Вачхольз, 39


УФА Родина
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