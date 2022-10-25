- Алексей Сутормин может перейти в "Ростов"? При чем здесь я? Лично заинтересован в этом игроке? Лучше узнать это у тех, кто об этом говорит, - передает слова Карпина "СЭ".
Ранее СМИ сообщали об интересе желто-синих к 26-летнему правофланговому универсалу "Зенита" Алексею Сутормину. До этого агент игрока сообщил, что полузащитник недоволен ролью запасного и будет рассматривать варианты. Весной 2022 года Сутормин подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое будет действовать до 2025 года. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 11 матчах во всех турнирах, не сделав ни одного результативного действия.
"СЭ": "Ростов" интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым
В "Зените" не стали комментировать слухи об интересе "Ростова" к Сутормину
Карпин - о возможном переходе Сутормина в "Ростов": при чем здесь я? Лучше узнать у тех, кто об этом говорит
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе в его команду игрока "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Ростов"