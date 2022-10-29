"Что делать с карточками игрокам за эмоции? Заглянуть в регламент и выплатить штраф. Я уже однажды попался на провокацию и получил по заслугам. Теперь я успокаиваюсь", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Напомним, ранее в перерыве матча 13-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (2:2) случился конфликт между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. Главный тренер красно-белых пытался эмоционально доказать своему коллеге, что "армейцы" нарушили правила фейр-плей, когда забили первый гол в этой встрече. В ответ Федотов назвал испанца "клоуном" и предложил "ехать домой".
После этой игры КДК РФС наложил одноматчевую дисквалификацию на обоих тренеров, которую они отбыли в 14-м туре.
Федотов: я уже однажды попался на провокацию и получил по заслугам. Теперь успокаиваюсь
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о желтых карточках игрокам, полученных за излишнее проявление эмоций.
Фото: ПФК ЦСКА