"Мне как бывшему спартаковцу приятно, что победили ЦСКА. Но эта победа и без данного фактора важна. Мы после осенних неудач подошли к красной линии, за которой зона переходных матчей и зона вылета", — приводит слова Кротова "Известия".
"Пари Нижний Новгород" 5 ноября в Москве сыграл против ЦСКА и удержал минимальное преимущество – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте – ворота Игоря Акинфеева поразил Виктор Александров.
Отметим, нижегородцы в текущем сезоне Российской Премьер-лиги успели сыграть 6 матчей против команд из Москвы и лишь в одном из них потерпели поражение – оказались слабее "Спартака" (1:2) в 11-м туре.
Игрок "Пари НН" Кротов – о матче с ЦСКА: мне как бывшему спартаковцу приятно, что победили
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в рамках 16 тура чемпионата России.
Фото: РПЛ