"Истанбул" предложил Смолову контракт? Я об этом ничего не знаю", - цитирует Эрогута Sport24.
Напомним, ранее сегодня "Чемпионат" сообщал, что "Истанбул Башакшехир" предложил Смолову контракт на 2,5 года. Действующее соглашение форварда с "Динамо" истекает летом следующего года.
В нынешнем сезоне Смолов провел 20 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. В феврале этого года Федору исполняется 33 года.
Гендиректор "Истанбула": мы предложили контракт Смолову? Я об этом ничего не знаю
Генеральный директор "Истанбул Башакшехира" Мустафа Эрогут отреагировал на информацию о том, что его клуб сделал предложение форварду "Динамо" Федору Смолову.
Фото: ФК "Динамо"