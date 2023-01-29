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Вальядолид
16:00
ВаленсияНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.46
Осасуна
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.7X 3.15П2 2.2
Сельта
20:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3П2 2.7
Реал Мадрид
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.8

Чемпионат Италии. Серия А

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Милан
14:30
СассуолоНе начат
П1 1.5X 4.8П2 6.2
Ювентус
17:00
МонцаНе начат
П1 1.57X 4.2П2 6
Лацио
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.45
Наполи
22:45
РомаНе начат
П1 1.91X 3.7П2 4.5

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Шальке
17:30
КельнНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.02
Байер
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.7

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Ницца
15:00
ЛилльНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.43
Клермон
17:00
НантНе начат
П1 2.49X 3.2П2 3.05
Страсбург
17:00
ТулузаНе начат
П1 2.46X 3.45П2 2.9
Брест
17:00
АнжеНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.6
Осер
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.47X 3.35П2 3
Аяччо
19:05
ЛионНе начат
П1 4.6X 3.75П2 1.8
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.25X 6.6П2 11

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Локомотив
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СочиНе начат
П1 2.12X 3.7П2 3.15
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Калачев: третье место "Ростова" - не сенсация, просто хорошая работа, которая дала результат

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Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал осенние результаты желто-синих в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"
- Третье место "Ростова" по итогам осенней части и с таким составом - сенсация? Это не сенсация. Просто хорошая работа, которая привела к классному результату. Большие изменения в составе после моего недавнего ухода? Клуб выбрал такой вектор развития - ориентированность на молодых футболистов. Мне он очень нравится. В команде спортивный директор высочайшего уровня, появилась система. И всё это дает результаты, которые мы видим в таблице, - передает слова Калачева "РБ Спорт".

"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 матчах. Такой показатель является клубным рекордом желто-синих на этом отрезке. Отставание "Ростова" от находящегося на второй строчке московского "Спартака" составляет 1 очко, от лидирующего в чемпионате "Зенита" - 7 очков.

Калачев: Карпин - один из самых сильных тренеров России. Не просто так он работает со сборной

Лангович: для меня примерами для подражания в "Ростове" были Гацкан и Калачев. Они готовы были умереть за клуб


Ростов Калачев
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