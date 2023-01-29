- Третье место "Ростова" по итогам осенней части и с таким составом - сенсация? Это не сенсация. Просто хорошая работа, которая привела к классному результату. Большие изменения в составе после моего недавнего ухода? Клуб выбрал такой вектор развития - ориентированность на молодых футболистов. Мне он очень нравится. В команде спортивный директор высочайшего уровня, появилась система. И всё это дает результаты, которые мы видим в таблице, - передает слова Калачева "РБ Спорт".
"Ростов" по итогам осенней части текущего сезона занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 матчах. Такой показатель является клубным рекордом желто-синих на этом отрезке. Отставание "Ростова" от находящегося на второй строчке московского "Спартака" составляет 1 очко, от лидирующего в чемпионате "Зенита" - 7 очков.
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Калачев: третье место "Ростова" - не сенсация, просто хорошая работа, которая дала результат
Экс-полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал осенние результаты желто-синих в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"