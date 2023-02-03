"Мохамед и Реда нам очень помогут в этом сезоне. Оба очень техничные, надежные и высококвалифицированные полузащитники. Мы хотим побеждать, выигрывать и становится лучше, поэтому рассматриваем игроков по качеству их игры, а не по национальности", - цитирует функционера Sport24.
Сегодня "Факел" объявил о подписании двух футболистов из болгарского клуба "Ботев" - в воронежский коллектив на правах аренды перешли алжирские полузащитники Реда Рабеи и Мохамед Брахими. Они проведут в "Факеле" вторую часть текущего сезона.
Воронежцы завершили осеннюю часть Российской Премьер-лиги на 13-м месте в турнирной таблице – в активе команды 13 очков по итогам 17 туров.
Спортдиректор "Факела" - о подписании Рабеи и Брахими: хотим побеждать – они нам очень помогут
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов поделился мнением о подписании воронежским клубом двух футболистов из Алжира.
Фото: ФК "Факел"