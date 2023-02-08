Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

"Чемпионат": Глушаков будет получать в "Пари НН" 1 млн рублей в месяц

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стала известна возможная зарплата российского хавбека Глушакова в "Пари НН".
Фото: "СЭ"
По сообщениям СМИ, Российский центральный полузащитник Денис Глушаков и "Пари НН" согласовали зарплату футболиста в нижегородском коллектива. Экс-спартаковец будет получать в своем новом клубе 1 млн рублей ежемесячно.

Денис Глушаков защищал цвета "Химок" с 2020 года. За подмосковный коллектив чемпион России провел 67 встреч. А активе Дениса 15 голов и 5 результативных передач. Этой зимой Глушаков покинул химчан и, по данным источников, близок к переходу в "Пари НН". В январе футболисту исполнилось 36 лет.

Источник: "Чемпионат"


Нижний Новгород Глушаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Брат Месси: не собираемся возвращаться в "Барселону", а если и вернемся, то проведем хорошую чистку, вышвырнем Лапорту
Лунин, Модрич и Кроос – в стартовом составе "Реала" на матч 1/2 финала клубного ЧМ против "Аль-Ахли"
Куман - о Гакпо в "Ливерпуле": Коди оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо
Быстров – о переходе Дзюбы и Смольникова в "Локомотив": два возрастных футболиста. Вокруг них невозможно строить команду 1
Аршавин: рад за Кержакова. Чем дольше простой, тем менее специалист становится востребованным
Дзюба: рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству "Локомотива" за доверие! 4
Куртуа, Мартинес, Буну – в тройке номинантов на приз лучшему вратарю по версии ФИФА
"Чемпионат": Глушаков будет получать в "Пари НН" 1 млн рублей в месяц
Аршавин: думаю, Дзюба забьет 4 гола в весенней части за "Локомотив" 5
Агент: выплатит ли "Краснодар" 500 тысяч евро Ботхейму? Спросите у клуба
Хаджи – о Дзюбе: будет ли он забивать столько, сколько в "Зените"? Все-таки "Локо" не настолько сильная команда 1 эксклюзив
Салихова: поразительно, сколько ненависти, зависти исходит от ветеранского пула и прочих "великих" от назначения Тедеско 5
Официально: Дзюба и Смольников – в "Локомотиве" 4
Calcio e Finanza: "Ювентус" выкупил Локателли у "Сассуоло"
Федун – о Тедеско в сборной Бельгии: жаль, что мы поработали вместе так мало