По сообщениям СМИ, Российский центральный полузащитник Денис Глушаков и "Пари НН" согласовали зарплату футболиста в нижегородском коллектива. Экс-спартаковец будет получать в своем новом клубе 1 млн рублей ежемесячно.
Денис Глушаков защищал цвета "Химок" с 2020 года. За подмосковный коллектив чемпион России провел 67 встреч. А активе Дениса 15 голов и 5 результативных передач. Этой зимой Глушаков покинул химчан и, по данным источников, близок к переходу в "Пари НН". В январе футболисту исполнилось 36 лет.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Глушаков будет получать в "Пари НН" 1 млн рублей в месяц
Стала известна возможная зарплата российского хавбека Глушакова в "Пари НН".
Фото: "СЭ"