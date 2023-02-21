- Я не знаю, что будет завтра. Это только одному богу известно. У "Ахмата" нет никаких проблем, клуб стабилен, развивается год за годом. Клуб смог позволить себе приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона - Гамида Агаларова, а это говорит о многом. Никогда не говори никогда. Вдруг руководство выберет новую стратегию и решит, что правильным будет путь, при котором команда будет способна покупать много дорогих игроков для достижения успеха. Тогда мы сможем выиграть чемпионат России уже в следующем году, ха-ха, - приводит слова Бериши "Чемпионат".
По итогам осенней части текущего сезона грозненский "Ахмат" набрал 26 очков в 17 сыгранных матчах, что позволяет ему занимать в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место. Отставание бело-зеленых от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 16 очков, от замыкающего тройку лидеров "Ростова" - 9 очков, от находящихся на четвертом и пятом местах "Динамо" и ЦСКА - 3 очка. По суммарной стоимости состава по оценке аналитического портала Transfermarkt "Ахмат" занимает десятое место в чемпионате (26,33 миллиона евро), лидирует по этому показателю "Зенит" (153,8 миллиона евро).
Бериша: если "Ахмат" будет способен покупать много дорогих игроков, мы сможем выиграть РПЛ уже в следующем году
Нападающий "Ахмата" Бернард Бериша ответил на вопрос о том, когда "Ахмат" сможет выиграть чемпионат России.
Фото: ФК "Ахмат"