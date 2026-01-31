"Я ничего не знаю про то, что Артига хочет видеть Конате в "Рубине". У Мохамеда есть контракт с "Ахматом". Он с удовольствием бы поработал с Артигой, но до лета точно не собирается никуда уходить. К тому же у "Рубина" есть Даку", - сказал Селюк "Чемпионату".
Мохамед Конате выступает за грозненский "Ахмат" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Франк Артига стал главным тренером "Рубина" 14 января 2026 года.
Агент ответил, может ли Конате перейти в "Рубин"
Агент игрока "Ахмата" Мохамеда Конате и главного тренера "Рубина" Франка Артиги Дмитрий Селюк ответил, может ли футболист перейти в казанский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"