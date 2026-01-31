Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Агент ответил, может ли Конате перейти в "Рубин"

Агент игрока "Ахмата" Мохамеда Конате и главного тренера "Рубина" Франка Артиги Дмитрий Селюк ответил, может ли футболист перейти в казанский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
"Я ничего не знаю про то, что Артига хочет видеть Конате в "Рубине". У Мохамеда есть контракт с "Ахматом". Он с удовольствием бы поработал с Артигой, но до лета точно не собирается никуда уходить. К тому же у "Рубина" есть Даку", - сказал Селюк "Чемпионату".

Мохамед Конате выступает за грозненский "Ахмат" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Франк Артига стал главным тренером "Рубина" 14 января 2026 года.

