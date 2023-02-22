- Всё будет зависеть от решения двух команд. Как правило, обычно никто не хочет переноса на другую дату и матчи проводятся. Не имеет значения, -14 или -15 градусов покажет термометр. Многое зависит от ветра, будет он или нет. Мне кажется, что команды согласятся играть. Думаю, дерби все-таки состоится, - передает слова Аршавина "Чемпионат".
22 февраля столичный "Локомотив" принимает на своем поле "Спартак" в рамках первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, встреча должна стартовать в 20:00 по московскому времени. При этом существует риск переноса игры из-за погодных условий - в случае понижения температуры до более чем 15 градусов мороза для ее проведения будет необходимо согласие представителей обеих команд, а также главного рефери.
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Аршавин: думаю, кубковое дерби "Локомотива" и "Спартака" состоится. Обычно никто не хочет переноса на другую дату
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин высказал мнение о риске переноса матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"