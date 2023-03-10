- Рассматриваем ли увольнение Гогниева? Не верьте слухам! Тренер продолжает готовить команду ко встрече с "Зенитом", - передает слова Оленева Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном увольнении главного тренера подмосковных "Химок" Спартака Гогниева в течение дня из-за конфликта с отстраненными от тренировок с основным составом футболистами - полузащитником Аязом Гулиевым и защитником Дмитрием Тихим. Сообщалось, что между специалистом и игроками произошел разговор на повышенных тонах с применением нецензурных выражений, который едва не перерос в драку.
"РБ Спорт": "Химки" могут уволить Гогниева из-за конфликта с игроками, решение будет принято в течение дня
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Гулиев - об инциденте в расположении "Химок": драки с Гогниевым и близко не было. Выясняли организационные моменты
Гендиректор "Химок": не верьте слухам, Гогниев продолжает готовить команду к игре с "Зенитом"
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев отреагировал на информацию о возможном увольнении со своего поста главного тренера красно-черных Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"