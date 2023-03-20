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Габулов: интрига в РПЛ есть. Всё зависит от того, насколько быстро "Зенит" выйдет из состояния спада

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Экс-голкипер ЦСКА и "Динамо" Владимир Габулов прокомментировал текущую турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: РИА Новости
- Интрига, безусловно, есть. Все зависит от того, насколько быстро "Зенит" выйдет из состояния спада. Возможно, он краткосрочен, а может быть, это только начало чего-то более сложного. Если предстоящие матчи питерцам выиграть не удастся, то нас ждет интересный отрезок в РПЛ. Но интрига еще зависит от команд-преследователей, они не могут играть стабильно и агрессивно набирать очки. Это бы подогревало интригу еще больше. Так что в розыгрыше еще 30 очков, и в течение этих 10 матчей может произойти всё что угодно. Поэтому никогда нельзя говорить, что всё уже решено, когда чемпионат математически не окончен, - передает слова Габулова RT.

В 20 туре Российской премьер-лиги потерпели поражения два клуба, занимавших до этого верхние строчки турнирной таблицы - московский "Спартак" уступил на выезде "Оренбургу" (0:2), петербургский "Зенит" проиграл в гостях ЦСКА. Осечками конкурентов воспользовался шедший третьим "Ростов", который благодаря гостевой победе над подмосковными "Химками" (1:0) опередил красно-белых и вышел на второе место, сократив отставание от "Зенита" с 10 до 7 очков. До конца чемпионата остается еще 10 туров, при этом всем клубам из топ-3 еще предстоит по одному разу сыграть между собой: "Зенит" встретится с "Ростовом" в гостях и "Спартаком" на своем поле, очная встреча красно-белых и желто-синих пройдет в Москве.

«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?


Зенит Ростов Спартак Габулов
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