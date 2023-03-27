- Существуют разные мнения по поводу карты болельщика - как за, так и против. Прерогатива решения этого вопроса - у спортивных властей, - передает слова Пескова РИА Новости.
С начала сезона-2022/2023 на пяти стадионах Российской премьер-лиги была введена в действие система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. С марта 2023 года эта система, при которой для попадания на стадион требуется оформить специальный цифровой паспорт болельщика, действует на всех аренах лиги. Внедрение Fan ID привело к бойкоту матчей РПЛ со стороны фанатов клубов и резкому снижению общей посещаемости.
Дмитрий Медведев - о Fan ID: это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила. Много нареканий
Дюков: технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Призываю всех получить Fan ID
Песков: прерогатива решения вопроса Fan ID - у спортивных властей
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков дал комментарий по текущей ситуации с применением в российском футболе системы Fan ID.
Фото: РИА Новости