Президент РФС Александр Дюков оценил уровень судейства матчей чемпионата России в текущем сезоне.
– Действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу "Спартака", ЭСК признал это. Удивлен ли я низкому качеству судейства в РПЛ? Все относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после 20-ти туров и сейчас, то количество ошибок снизилось. Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс, – приводит слова Дюкова "РБ Спорт".
После возобновления сезона в чемпионате и Кубке России регулярно возникали нарекания со стороны представителей клубов РПЛ к работе арбитров. Наибольший резонанс вызвали действия калужанина Евгения Кукуляка в кубковом матче между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти), а также грубая ошибка рефери из Димитрова Виталия Мешкова в игре 18-го тура чемпионата страны между "Уралом" и "Спартаком" (2:2). Тогда судья дал преждевременный свисток и лишил красно-белых заслуженного гола, забитого Александром Соболевым.
Глава судей РФС Павел Каманцев уже сообщил, что продемонстрировавший низкое качество судейства на "Газпром Арене" Кукуляк не будет привлекаться к обслуживанию игр элитного дивизиона и сосредоточится на работе в Первой лиге.
Дюков: количество судейских ошибок в РПЛ снизилось, есть прогресс. Арбитрам тоже нужно было время, чтобы набрать тонус
Президент РФС Александр Дюков оценил уровень судейства матчей чемпионата России в текущем сезоне.
Фото: РФС