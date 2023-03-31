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Дюков: у нынешнего формата Кубка России много преимуществ. Возможно, будут какие-то изменения и улучшения

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал текущий формат розыгрыша Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"
- Намерен ли РФС сохранить нынешний формат Кубка страны? У этого Кубка есть достаточно много преимуществ - внимание публики, отношение клубов. Сужу по реакции владельцев, руководства клубов, для них игры Кубка - это не проходные матчи. Минус, по большому счету, один - к Кубку мы относились как к турниру, направленному на развитие футбола в регионах. А этот формат все-таки снижает возможность для клубов ФНЛ, в том числе из Второй лиги, успешно выступить, продвинуться далеко по сетке. По итогу этого сезона соберем обратную связь, предложения от клубов. Возможно, какие-то изменения и улучшения формата Кубка будут, - цитирует Дюкова "РБ Спорт".

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России проходит по новой схеме, отчасти схожей по формату с турнирами по киберспорту - с двумя сетками плей-офф и двойным выбыванием (double elimination), а также с групповым этапом, сходным по структуре с форматом групп Лиги чемпионов, для клубов, представляющих Российскую премьер-лигу. При этом очевидным минусом такого формата является снижение шансов на успешное выступление в турнире для команд из низших лиг - так, возможность встретиться с командами РПЛ получают только 4 клуба из Пути регионов, где выступают представители младших дивизионов, при этом они, в отличие от клубов РПЛ, не имеют права на ошибку.

К настоящему моменту в розыгрыше осталось 8 клубов - "Спартак", ЦСКА, "Урал" и "Крылья Советов" в верхней сетке плей-офф, "Ростов", "Динамо", "Краснодар" и тольяттинский "Акрон" в нижней сетке.


Кубок России Дюков
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