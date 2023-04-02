Пономарев - о матче ЦСКА с "Факелом": были два абсолютно разных тайма. Надо над этим работать.

Rusfootball.info победу над "Факелом" в 21-м туре РПЛ (2:0). Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировалпобеду над "Факелом" в 21-м туре РПЛ (2:0).

Фото: ПФК ЦСКА

- Я, честно говоря, боялся что "Факел" забьет нам. Думал, что 1:1 будет, и сердце замирало. Второй тайм совсем по-другому, чем первый провели, отдав инициативу "Факелу". Может быть, конечно, просто устала оборона наша. Наверное, подустали наши защитники. Все-таки ребятки у нас высокорослые, и им тяжело по такому полю двигаться два тайма, и они просели назад. Поэтому второй тайм получился очень скомканный. Тем не менее все-таки второй мяч мы забили. А так, первый тайм в принципе был очень хороший. Чувствовался класс, и передачи вовремя делали. Техническая оснащенность отличная.



В общем, были два абсолютно разных тайма. Надо над этим работать. Нельзя садиться глубоко назад и только обороняться. В целом же молодцом, три очка заработали.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info