Агент Барбоза предположил, почему Инфантино начал говорить о возвращении России

"Это положительные слова Инфантино, только он поздно пришел к этому.
Либо политическая ситуация в Европе изменяется, и он опасается, что придется принимать решения по отстранению других стран.
Что будет, если национальные федерации не согласятся с допуском России? Им придется поступать так, как скажет ФИФА. Если они пойдут против, то будет хаос, последуют технические поражения", — сказал Барбоза в разговоре с "Матч ТВ".
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года из-за специальной военной операции России на территории Украины.
Источники сообщают, что конгресс ФИФА, на котором будет рассмотрено потенциальное возвращение России, состоится в апреле этого года.