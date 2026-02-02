Матчи Скрыть

Агент Барбоза предположил, почему Инфантино начал говорить о возвращении России

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном возвращении российских клубов и сборных на турниры.
По мнению Барбозы, глава ФИФА может опасаться, что в случае продолжения санкций в отношении России ему придется отстранять другие страны.

"Это положительные слова Инфантино, только он поздно пришел к этому.
Либо политическая ситуация в Европе изменяется, и он опасается, что придется принимать решения по отстранению других стран.


Что будет, если национальные федерации не согласятся с допуском России? Им придется поступать так, как скажет ФИФА. Если они пойдут против, то будет хаос, последуют технические поражения", — сказал Барбоза в разговоре с "Матч ТВ".

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года из-за специальной военной операции России на территории Украины.

Источники сообщают, что конгресс ФИФА, на котором будет рассмотрено потенциальное возвращение России, состоится в апреле этого года.

