Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России на мировую арену — источник

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, близкие к ФИФА, вопрос возвращения России будет обсуждаться на ближайшем конгрессе федерации в апреле этого года.
Речь идет о потенциальном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд страны. По данным источников, среди всех прочих вариантов будет рассматриваться и вариант возвращения в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном.
Вероятность положительного решения собеседники оценивают как "высокую". Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие санкций с России, так как в долгосрочной перспективе эта дисквалификация не возымела положительного эффекта.
Фото: Getty Images