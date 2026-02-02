Матчи Скрыть

Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России на мировую арену — источник

В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что всерьез намерены рассмотреть вопрос возвращения российских команд на соревнования, проводимые под эгидой организации.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источники, близкие к ФИФА, вопрос возвращения России будет обсуждаться на ближайшем конгрессе федерации в апреле этого года.

Речь идет о потенциальном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд страны. По данным источников, среди всех прочих вариантов будет рассматриваться и вариант возвращения в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном.

Вероятность положительного решения собеседники оценивают как "высокую". Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть снятие санкций с России, так как в долгосрочной перспективе эта дисквалификация не возымела положительного эффекта.

