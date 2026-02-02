Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

Губерниев рассказал, как отнесся к словам Инфантино о допуске России

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о рассмотрении возможности снятия бана с России.
Фото: "Матч ТВ"
По мнению Губерниева, дисквалификация российских футбольных команд и сборных останется в силе.

"Инфантино сказал — и что? Он уже не раз говорил, что ФИФА должна рассмотреть снятие бана.
Рассмотреть-то ФИФА рассмотрит, а вот снимет ли бан? Думаю, что нет.
Лыжная федерация тоже говорит, что надо снять бан, и в итоге на Олимпиаду от России едут два человека. Поэтому я думаю, что это просто разговоры со стороны Инфантино", — передает слова Губерниева "Чемпионат".

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с марта 2022 года после начала специальной военной операции России на территории Украины.

В своем недавном заявлении Джанни Инфатино отметил, что бан российских команд не только "ничего не дал", но и "породил больше разочарования и ненависти".

