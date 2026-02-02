Губерниев рассказал, как отнесся к словам Инфантино о допуске России

"Инфантино сказал — и что? Он уже не раз говорил, что ФИФА должна рассмотреть снятие бана.
Рассмотреть-то ФИФА рассмотрит, а вот снимет ли бан? Думаю, что нет.Лыжная федерация тоже говорит, что надо снять бан, и в итоге на Олимпиаду от России едут два человека. Поэтому я думаю, что это просто разговоры со стороны Инфантино", — передает слова Губерниева "Чемпионат".
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с марта 2022 года после начала специальной военной операции России на территории Украины.
В своем недавном заявлении Джанни Инфатино отметил, что бан российских команд не только "ничего не дал", но и "породил больше разочарования и ненависти".