- Действительно, за последние пять сезонов среднесезонная доля не демонстрировала стабильный рост, чему есть несколько объяснений, в том числе и внешние обстоятельства. Однако на данный момент показатели весенней части нынешнего сезона выше, чем за аналогичный период прошлого - это хороший плацдарм для реализации дальнейших идей. На наш взгляд, при анализе популярности МИР РПЛ необходим подход, который учтет и зрителей на трибунах, и перетекание аудитории на другие форматы досуга, и в целом падение телесмотрения и рост диджитал-сегмента, - передает слова Тащина Metaratings.ru.
Ранее генеральный директор "Динамо" и глава рабочей группы РПЛ по обсуждению структуры соревнований Павел Пивоваров заявил, что телевизионные рейтинги чемпионата России снижаются и необходимо предпринять шаги для улучшения этих показателей, которые функционер видит в возможном изменении формата проведения национального первенства.
Напомним, что текущий сезон Российской премьер-лиги проходит на фоне внедрения системы персонализированной идентификации болельщиков Fan ID, в связи с чем резко снизилась посещаемость матчей чемпионата и изменился их антураж из-за тотального бойкота турнира фанатскими объединениями клубов.
Пивоваров: обсуждаем возможное усовершенствование формата РПЛ. Речь о некой перспективе, не о следующем сезоне
Тащин - о словах Пивоварова про падение ТВ-рейтингов РПЛ: показатели весны выше аналогичного периода прошлого сезона
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин опроверг слова гендиректора "Динамо" Павла Пивоварова о снижении телевизионных рейтингов чемпионата России в текущем формате.
Фото: ТАСС