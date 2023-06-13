- Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с "Оренбургом", ничего больше не хочу говорить, - сказал Личка Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 45-летний чешский главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка может возглавить московское "Динамо". При этом чешский специалист Иржи Ярошик, в годы игровой карьеры выступавший за ЦСКА и "Крылья Советов", сообщил, что ведет переговоры о своем возможном приходе в "Оренбург" на смену Личке.
Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо"
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Личка - о возможном переходе в "Динамо": мне об этом ничего не известно. Я в отпуске, у меня контракт с "Оренбургом"
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал информацию о своем возможном переходе в московское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"