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"Чемпионат": Черчесов и Мусаев отказались возглавить "Ахмат"

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Российские специалисты Станислав Черчесов и Мурад Мусаев отказались от предложения работы в "Ахмате".
Фото: РИА Новости
Грозненский клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Сергея Ташуева, произошедшего вчера, 15 августа. Черчесов находится без команды с июля, когда был уволен из венгерского "Ференцвароша", Мусаев сейчас тренирует азербайджанский "Сабах".

"Ахмат" в четырёх матчах набрал три очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.

Источник: "Чемпионат".


Черчесов Мусаев Ахмат
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