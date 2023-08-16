Грозненский клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Сергея Ташуева, произошедшего вчера, 15 августа. Черчесов находится без команды с июля, когда был уволен из венгерского "Ференцвароша", Мусаев сейчас тренирует азербайджанский "Сабах".
"Ахмат" в четырёх матчах набрал три очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Черчесов и Мусаев отказались возглавить "Ахмат"
Российские специалисты Станислав Черчесов и Мурад Мусаев отказались от предложения работы в "Ахмате".
Фото: РИА Новости