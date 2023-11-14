Селюк: из тренеров после первого круга выделил бы Рахимова и Ташуева

Популярный футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о том, каких тренеров он бы выделил после первого круга чемпионата России по футболу.



Фото: РИА Новости





После 15 туров Российской Премьер-Лиги казанский “



В 16 туре чемпионата России по футболу казанский “Рубин” дома сыграет с воронежским “Факелом”. Встреча пройдет 26 ноября 2023 года.



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– В “Рубине” чувствуется работа тренера. Рахимова я бы выделил в первом круге. Еще бы выделил Ташуева. Все думали, что “Факел” — обреченная команда. Когда команду возглавил Ташуева, я сразу подумал, что он вытащит их.После 15 туров Российской Премьер-Лиги казанский “ Рубин ” имеет на своем счету 22 очка. Подопечные Рашида Рахимова занимают восьмое место в турнирной таблице. Воронежский “Факел” сумел заработать 19 очков. Он пребывает на десятой строчке.В 16 туре чемпионата России по футболу казанский “Рубин” дома сыграет с воронежским “Факелом”. Встреча пройдет 26 ноября 2023 года.Источник: “Евро-Футбол”