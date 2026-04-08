Лечи Садулаев рассказал, что изменилось в "Ахмате" с приходом Черчесова

В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста.
К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится", – сказал Садулаев.
Станислав Черчесов вернулся в Российскую Премьер-Лигу и стал главным тренером "Ахмата" 6 августа 2025 года. Под его руководством команда провела 25 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и поетерпела 10 поражений. По итогам 23 туров грозненцы набрали 30 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице.
В весенней части сезона подопечные Черчесова одержали две победы, дважды сыграли вничью и лишь один раз проиграли.
