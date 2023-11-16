"Всегда хочется играть за сборную. Сейчас вызывали других футболистов. Я буду сконцентрирован на себе и на подготовке к играм за клуб", — сказал Денисов.
21-летний Денисов в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах, проведя на поле 1432 минуты. В них он отметился тремя результативными действиями. Контракт защитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. За сборную России Денисов ещё не играл.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Денисов — о невызове в сборную России: сконцентрируюсь на себе и матчах за "Спартак"
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался о своем невызове в сборную России.
Фото: "Чемпионат"