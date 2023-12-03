- Я зашел в раздевалку, поздравил игроков с победой. Мы победили - и это самое важное для меня. Сейчас мы не думаем о "Зените", мы думаем о себе.
- Довольны ли Вы игрой Александра Кокшарова, который подменял Джона Кордобу?
- Джон для нас очень важен, но для меня команда всегда важнее, команда превыше любого индивидуума. Я очень доволен игрой Кокшарова и тем, как на замену вышел Мозес. Я удовлетворен всеми игроками, вышедшими со скамейки запасных.
В рамках 17 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1. "Быки" открыли счет в добавленное время первого тайма - Эдуард Сперцян реализовал одиннадцатиметровый удар. На 51 минуте игрок гостей Степан Оганесян забил ответный гол. Вышедший на замену Ильзат Ахметов поставил точку в матче, замкнув навес головой с левого фланга.
Победа над "Оренбургом" позволила "Краснодару" вернуться на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. В параллельном матче "Зенит" уступил в Москве "Локомотиву" (3:1).
Источник: "Матч ТВ".
Ивич: сейчас мы не думаем о "Зените", мы думаем о себе
Главный тренер "Краснодара" прокомментировал победу своей команды над "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"