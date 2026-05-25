Семин прокомментировал поражение "Краснодара" в Суперфинале Кубка России

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин дал комментарий по поводу поражения "Краснодара" от "Спартака" в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" — нормальная команда, которая играла в Суперфинале Кубка. Некоторые считают это за счастье. А для "Краснодара" это стало уже большим поражением.
Они заняли второе место в РПЛ. Для кого-то это успех, а для "Краснодара" — не очень", - сказал Семин "Чемпионату".

В решающем матче за трофей спартаковцы обыграли "Краснодар" — основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти красно-белые выиграли 4:3.

За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.

