Семин прокомментировал поражение "Краснодара" в Суперфинале Кубка России

"Краснодар" — нормальная команда, которая играла в Суперфинале Кубка. Некоторые считают это за счастье. А для "Краснодара" это стало уже большим поражением.Они заняли второе место в РПЛ. Для кого-то это успех, а для "Краснодара" — не очень", - сказал Семин "Чемпионату".
В решающем матче за трофей спартаковцы обыграли "Краснодар" — основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти красно-белые выиграли 4:3.
За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.