Защитник "Спартака": в следующем сезоне мы планируем стать чемпионами

- В следующем сезоне планируем стать чемпионами, потому что у нас сильная команда.
Мы сделаем все, чтобы в следующем году "Спартак" стал чемпионом, - приводит слова Джику Sport24.
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка в 30 встречах. Красно-белые отстали от столичного "Локомотива", занявшего третье место, на один балл. Напомним, что команда Хуана Карседо завоевала Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".