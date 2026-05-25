Матчи Скрыть

Спортдир "Спартака": нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао высказался о победе над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень счастлив победе в Кубке. Нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то.
Я рад, что приехал работать в вашу страну", - сказал Кахигао "РБ Спорт".

Вчера, 24 мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Вингер красно-белых Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял Кубок над головой, после чего от него отвалилась нижняя часть.

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится