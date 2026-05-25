Спортдир "Спартака": нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то

"Очень счастлив победе в Кубке. Нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то.Я рад, что приехал работать в вашу страну", - сказал Кахигао "РБ Спорт".
Вчера, 24 мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Вингер красно-белых Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял Кубок над головой, после чего от него отвалилась нижняя часть.
Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.