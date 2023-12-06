– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы. И все-таки футбольная столица в Москве, – цитирует Смолова Sport24.
Ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что футбольная столица России находится в Санкт-Петербурге. В то же время генсек РФС Максим Митрофанов считает, что Москва вместе с Петербургом вправе претендовать на статус футбольной столицы.
На протяжении последних 5 лет "Зенит" бессменно побеждает в чемпионате России. Московские команды предыдущие 3 сезона завоевывали Кубок страны.
В нынешнем сезоне Федор Смолов принял участие в 21 матче за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, забив 5 голов и сделав 4 ассиста.
Нападающий "Динамо" Смолов: все-таки футбольная столица России – в Москве
Форвард "Динамо" Федор Смолов назвал Москву футбольной столицей России, несмотря на 5 подряд чемпионских титулов санкт-петербургского "Зенита" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"