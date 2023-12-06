Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
23:00
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
БрентфордНе начат
Фулхэм
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
22:30
БорнмутНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:30
ЛиверпульНе начат
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ЧелсиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
ЛионНе начат

Нападающий "Динамо" Смолов: все-таки футбольная столица России – в Москве

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Динамо" Федор Смолов назвал Москву футбольной столицей России, несмотря на 5 подряд чемпионских титулов санкт-петербургского "Зенита" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"
– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы. И все-таки футбольная столица в Москве, – цитирует Смолова Sport24.

Ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что футбольная столица России находится в Санкт-Петербурге. В то же время генсек РФС Максим Митрофанов считает, что Москва вместе с Петербургом вправе претендовать на статус футбольной столицы.

На протяжении последних 5 лет "Зенит" бессменно побеждает в чемпионате России. Московские команды предыдущие 3 сезона завоевывали Кубок страны.

В нынешнем сезоне Федор Смолов принял участие в 21 матче за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, забив 5 голов и сделав 4 ассиста.

Динамо Зенит Смолов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится