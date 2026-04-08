Семшов: как только выпал Батраков, "Локо" не стало в матче со "Спартаком"

"Как только выпал Батраков, "Локо" не стало.Алексей был заметен только на стандартах. Он классный игрок, но сейчас наступает тот отрезок чемпионата, когда надо делать разницу", - сказал Семшов "РБ Спорт".
5 апреля состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:1. Голом за "железнодорожников" отличился защитник Сесар Монтес. В составе красно-белых мячи забили атакующий полузащитник Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.
На данный момент "Локомотив" идет на третьем месте в РПЛ с 44 очками.