Лусиано рассказал, благодаря кому из партнеров оформил хет-трик за ЦСКА

Но в игре против "Крыльев Советов" я смог сделать хет-трик благодаря Ване (Облякову). Это командная работа", - сказал Лусиано.
Вчера, 7 апреля, московский ЦСКА на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 5:2. Нападающий Лусиано Гонду оформил хет?трик. На 51?й минуте аргентинский форвард не сумел реализовать пенальти, но былпервым на добивании.
