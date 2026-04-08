Лусиано рассказал, благодаря кому из партнеров оформил хет-трик за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду отметил партнера по команде, с помощью которого он забил три мяча.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нападающему нужно забивать голы, и моменты с тремя голами в матче важно переживать в своей карьере.

Но в игре против "Крыльев Советов" я смог сделать хет-трик благодаря Ване (Облякову). Это командная работа", - сказал Лусиано.

Вчера, 7 апреля, московский ЦСКА на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 5:2. Нападающий Лусиано Гонду оформил хет?трик. На 51?й минуте аргентинский форвард не сумел реализовать пенальти, но былпервым на добивании.

Источник: "Матч ТВ"

