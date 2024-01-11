По словам Павла, при текущем президенте РФС молодые спортсмены не показывают достойных результатов на международном уровне. При этом функционер делает акцент на том, что и до санкционного периода качественных показателей не было.
«Чего добивались на международной арене наши юношеские и молодежные сборные, когда еще санкций не было?» – передает слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».
В качестве примера Павел вспомнил времена, когда у руля РФС стоял Колосков. По словам функционера, тогда были значительные успехи.
«Когда РФС возглавлял Колосков, посмотрите, какие успехи были», – сообщил Стипиди.
Напомним, что Вячеслав Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год.
Стипиди - о работе РФС: чего добивались наши юношеские и молодежные сборные, когда еще санкций не было?
Футбольный функционер Павел Стипиди высказался относительно работы Вячеслава Колоскова в качестве президента Российского футбольного союза.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS