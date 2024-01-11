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Стипиди - о работе РФС: чего добивались наши юношеские и молодежные сборные, когда еще санкций не было?

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Футбольный функционер Павел Стипиди высказался относительно работы Вячеслава Колоскова в качестве президента Российского футбольного союза.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
По словам Павла, при текущем президенте РФС молодые спортсмены не показывают достойных результатов на международном уровне. При этом функционер делает акцент на том, что и до санкционного периода качественных показателей не было.

«Чего добивались на международной арене наши юношеские и молодежные сборные, когда еще санкций не было?» – передает слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В качестве примера Павел вспомнил времена, когда у руля РФС стоял Колосков. По словам функционера, тогда были значительные успехи.

«Когда РФС возглавлял Колосков, посмотрите, какие успехи были», – сообщил Стипиди.

Напомним, что Вячеслав Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год.

Колосков РФС
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