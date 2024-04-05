Как сообщает источник, “Зенит” обратился в ЭСК по эпизоду с засчитанным голом нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Отметим, что Угальде открыл счет в минувшей игре на 12-й минуте. Перед его голом во время атаки красно-белых мяч попал в руку другому нападающему Александру Соболеву.
Игра состоялась 3 апреля. Она завершилась волевой победой “Зенита” со счетом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Источник: “Чемпионат”
“Зенит” обратился в ЭСК по итогам матча со “Спартаком” в Кубке России
Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию после первого матча со “Спартаком” в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РПЛ