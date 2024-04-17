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Шалимов: Карпин упростил игру и "Ростов" буквально вырвал победу у "Факела"

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Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 24 тура РПЛ "Факел" - "Ростов" (0:1).
Фото: ФК "Ростов"
- У "Факела" фолов больше в три раза, рубились знатно. Большое влияние оказало поле - мяч ходил медленно. "Ростов" начал играть длиннее, меньше коротких передач, меньше игры от вратаря, Карпин упростил игру и победу буквально вырвали. По голу вопросы к вратарю и Калинину. Пошла передача на Роналдо, и Беленов пошел на мяч и чуть этим сбил Калинина, которого перехитрил Роналдо. Вроде и вратарь выходил, а Калинин хотел сыграть корпусом. А в итоге - 0:1 в сложнейшем матче, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Матч 24 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Ростов" завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 83 минуте игры забил бразильский вингер жёлто-синих Роналдо, который вышел к воротам воронежцев после скидки от нападающего Егора Голенкова и перебросил мяч через голкипера Александра Беленова, воспользовавшись ошибкой защитника Игоря Калинина.

"Ростов" является лучшей командой весенней части сезона Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 5 матчах. В турнирной таблице чемпионата команда Валерия Карпина поднялась на восьмое место с 34 очками в 23 матчах, отставание дончан от занимающего третью строчку "Динамо" составляет 4 очка.

Ростов Факел Валерий Карпин Игорь Шалимов
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