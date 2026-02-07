Кирилл Камбаров: тренер в "Спартаке" должен быть выше уровнем, чем Карседо

Поэтому, думаю, тренер в "Спартаке" должен быть выше уровнем, чем Карседо, более амбициозным, обладающим чемпионским духом и характером", - сказал Комбаров.
Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" 5 января и подписал трудовое соглашение с российским клубом до лета 2028 года. Ранее испанский специалист был главным тренером кипрского "Пафоса".
Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу в чемпионате России, находясь на шестом месте в турнирной таблице. От топ-3 команду отделяет восемь баллов.
Источник: "Матч ТВ"