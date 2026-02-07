Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Кирилл Камбаров: тренер в "Спартаке" должен быть выше уровнем, чем Карседо

Бывший защитник "Спартака" Кирилл Комбаров высказлся о новом главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"К сожалению, из года в год мы видим одну и ту же картину: задачи ставятся, тренеры меняются, а результата нет.

Поэтому, думаю, тренер в "Спартаке" должен быть выше уровнем, чем Карседо, более амбициозным, обладающим чемпионским духом и характером", - сказал Комбаров.

Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" 5 января и подписал трудовое соглашение с российским клубом до лета 2028 года. Ранее испанский специалист был главным тренером кипрского "Пафоса".

Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимнюю паузу в чемпионате России, находясь на шестом месте в турнирной таблице. От топ-3 команду отделяет восемь баллов.

Источник: "Матч ТВ"

