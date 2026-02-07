По данным источника, "Локомотив" продолжает переговоры по продлению контракта с центральным защитником Лукасом Фассоном. Сообщается, что игроку предложили соглашения на три и четыре года, однако пока стороны не договорились.
Напомним, ранее агент "железнодорожника" сообщил, что за его клиентом следят несколько клубов. В СМИ появлялась информация о заинтересованности со стороны бразильского "Интернасьонала".
24-летний бразилец выступает за московскую команду с лета 2022 года. Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до 30 июня этого года. В текущем сезоне Фассон принял участие в 20 матчах и отадл две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
"Локомотив" продолжает переговоры с защитником о новом контракте - источник
Фото: ФК "Локомотив"