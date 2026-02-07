Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Далянь Инбо1 тайм
Ростов
0 - 0 0 0
Циндао Вест Кост1 тайм
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

"Локомотив" продолжает переговоры с защитником о новом контракте - источник

"Железнодорожники" ведут переговоры по пролонгации соглашения со своим игроком.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Локомотив" продолжает переговоры по продлению контракта с центральным защитником Лукасом Фассоном. Сообщается, что игроку предложили соглашения на три и четыре года, однако пока стороны не договорились.

Напомним, ранее агент "железнодорожника" сообщил, что за его клиентом следят несколько клубов. В СМИ появлялась информация о заинтересованности со стороны бразильского "Интернасьонала".

24-летний бразилец выступает за московскую команду с лета 2022 года. Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до 30 июня этого года. В текущем сезоне Фассон принял участие в 20 матчах и отадл две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится