К. Комбаров: Карседо не способен сделать "Спартак" чемпионом на долгие годы

"Мое сугубо личное мнение, что Карседо, наверное, не тот тренер, который способен сделать команду чемпионом на долгие годы.
К сожалению, вряд ли испанец задержится в "Спартаке" на большой срок. Возможно, я ошибаюсь. Время покажет", - сказал Камбаров.
Московский "Спартак" объявил о приходе Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в клубе, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери, возглавлявшего красно-белых с июня по ноябрь 2012 года.
Последним местом работы испанца был кипрский "Пафос".
Источник: "Матч ТВ"