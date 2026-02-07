Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

К. Комбаров: Карседо не способен сделать "Спартак" чемпионом на долгие годы

Экс-футболист "Спартака" Кирилл Комбаров не считает, что новый главный тренер команды Хуан Карлос Карседо может добиться успеха в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Мое сугубо личное мнение, что Карседо, наверное, не тот тренер, который способен сделать команду чемпионом на долгие годы.

К сожалению, вряд ли испанец задержится в "Спартаке" на большой срок. Возможно, я ошибаюсь. Время покажет", - сказал Камбаров.

Московский "Спартак" объявил о приходе Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в клубе, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери, возглавлявшего красно-белых с июня по ноябрь 2012 года.

Последним местом работы испанца был кипрский "Пафос".

Источник: "Матч ТВ"

