Главный тренер "Пари НН" Саша Илич: в России работал мой хороший друг - Владимир Ивич, показал хорошие результаты

- Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны. В России работал мой хороший друг - Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в Премьер-лиге. Сейчас у нас осталось четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в Премьер-лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне, - передаёт слова Илича ТАСС.
Ранее телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" объявил, что новым главным тренером команды стал 46-летний серб Саша Илич, сменивший на этом посту Сергея Юрана. По итогам 26 сыгранных туров Российской премьер-лиги нижегородцы набрали 28 очков и ведут борьбу за выживание, находясь на 11 месте при гандикапе в 2 очка перед зоной стыковых матчей и в 3 очка перед зоной прямого вылета в Первую лигу.
46-летний сербский специалист Владимир Ивич с января 2023 года по март 2024 года работал в должности главного тренера "Краснодара", под его руководством "быки" вышли в Суперфинал Кубка России сезона-2022/2023 и закрепились в чемпионской гонке текущего сезона.
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Фото: ФК "Краснодар"