"Как только достигнем договорённостей или примем решение, сразу об этом сообщим. Переговоры, намерения и прочее мы не комментируем", - сказал Рыскин.
Никита Медведев выступает за "Ростов" с июля 2016 года, также играл в казанском "Рубине", но в итоге вернулся обратно в команду. Контракт с 29-летним голкипером истекает этим летом. В текущем сезоне Медведев принял участие в 15 играх во всех турнирах, пропустил 17 мячей, три матча отстоял на ноль.
Напомним, "Ростов" не стал продлевать контракт с вратарем Сергеем Песьяковым.
Источник: "Чемпионат"
Спортивный директор "Ростова" Рыскин - о контракте с вратарем Медведевым: как только достигнем договорённостей, сразу об этом сообщим
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился актуальной информацией о будущем вратаря команды Никиты Медведева.
Фото: "Чемпионат"