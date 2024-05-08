Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Брюгге
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Спортивный директор "Ростова" Рыскин - о контракте с вратарем Медведевым: как только достигнем договорённостей, сразу об этом сообщим

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился актуальной информацией о будущем вратаря команды Никиты Медведева.
Фото: "Чемпионат"
"Как только достигнем договорённостей или примем решение, сразу об этом сообщим. Переговоры, намерения и прочее мы не комментируем", - сказал Рыскин.

Никита Медведев выступает за "Ростов" с июля 2016 года, также играл в казанском "Рубине", но в итоге вернулся обратно в команду. Контракт с 29-летним голкипером истекает этим летом. В текущем сезоне Медведев принял участие в 15 играх во всех турнирах, пропустил 17 мячей, три матча отстоял на ноль.

Напомним, "Ростов" не стал продлевать контракт с вратарем Сергеем Песьяковым.

Источник: "Чемпионат"

Алексей Рыскин Ростов Никита Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится