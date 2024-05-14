- У нас восемь легионеров на футбольном поле, а трое только те, кто играет в национальной команде. Это всё о чём говорит? Просто задумайтесь! Мы с вами должны сделать всё, чтобы на поле выходили российские ребята. Те, кто бредит спортом. Они должны реализовать себя и остаться в нашей стране. А огромные деньги должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все российские ребята, - передаёт слова Володина Matchtv.ru.
В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит на игроков-иностранцев, при котором в заявке каждого клуба допускается не более 13 таких футболистов, а на футбольном поле одновременно - не более восьми.
Из 427 игроков РПЛ легионерами являются 172, или 40,3%. Меньше всего игроков-иностранцев в составах воронежского "Факела", "Ростова", московского "Локомотива" и "Пари Нижнего Новгорода". Больше всего - в казанском "Рубине", "Краснодаре", "Урале", калининградской "Балтике", "Оренбурге", грозненском "Ахмате" и петербургском "Зените".
Володин: у нас восемь легионеров на футбольном поле. Мы должны сделать всё, чтобы играть выходили российские ребята
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"