"За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы VAR. Еще важный момент. В УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран", - поделился Митрофанов.
Система VAR (видео ассистент рефери) была введена в России в сезоне 2019/20. Президент "Урала" Григорий Иванов является последовательным противником введения в футболе видеоповторов. По словам босса клуба из Екатеринбурга, система VAR не уменьшает количество судейских ошибок, а лишь влечет за собой увеличение расходов.
В заключительном 30-м туре текущего сезона 7 из 8-ми матчей проходили с системой VAR. Единственным матчем, на котором не было возможности обратиться к помощи видео ассистента, стал матч "Рубин" - "Сочи".
Источник: Sport 24.
Генсек РФС Митрофанов: УЕФА оценивает, что по уровню развития VAR Россия входит в первую десятку стран
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об улучшении судейства и работы системы VAR в России.
Фото: официальный сайт РФС